Otec upustil z okna měsíční holčičku při útěku od družky. Odsedí si 18 let za vraždu

"Obžalovaný poté, co zjistil, že od něj družka chce odejít, jí vytrhl jejich dceru, která byla zabalené v dece a vylezl s ní na parapet okna a dostal se s ní ven," uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Dítě podle soudkyně nebylo fixované, nebylo ani zabalené v zavinovačce. "Choval se k dítěti, jako by to byl beztvarý předmět a nakládal s ním jako s materiální věcí, která mu patří," uvedla soudkyně. Muž chtěl podle ní s dítětem utéct a starat se o něj sám.