Osm dozorců z Valdic obvinili z bití vězňů

Upřesnila, že dvěma z nich hrozí za zločin zneužití pravomoci úřední osoby a za vydírání až desetileté tresty, zbylým šesti za přečin zneužití pravomoci až pět let za mřížemi. Jde přitom už o čtvrtý případ za poslední dobu, kdy GIBS vyšetřuje anebo prověřuje možné nezákonné jednání dozorců vůči vězňům.

První případ fyzického napadení se měl odehrát v květnu 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do vězeňské cely, aby provedli prohlídku.

„Příslušníci měli vynutit od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde v cele se nacházejí nepovolené věci. Měl být udeřen do tváře, měla mu být silným tlakem lámána operovaná noha a měla mu být obtočena jeho ruka okolo krku, a tím vyvíjen silný tlak na dýchací cesty,“ přiblížila pro Právo událost Nguyenová.

Útok na druhého odsouzeného se odehrál loni v březnu – tentokrát do cely za účelem prohlídky vstoupili tři dozorci. „V cele ho měl fyzicky napadnout dozorce z předchozího případu tak, že do něj měl kopat a šlapat na něj a nejméně desetkrát ho měl zakleknout. Dále měl být udeřen do zadní části hlavy. Dva zbylí dozorci měli celému incidentu přihlížet. Tímto jednáním měly být způsobeny odsouzenému otlaky, hematomy a odřeniny,“ upřesnila mluvčí GIBS. Nyní se podle ní ověřují informace a výpovědi odsouzených, na základě kterých je obvinění postaveno.