Osamělý důchodce se chtěl zabít výbuchem v bytovce. Hrozí mu osm let

Osaměle žijící muž se rozhodl skoncovat se životem poté, co se nepohodl se svým zřejmě jediným kamarádem. K rozhodnutí jej pohnulo navíc i množství vypitého vína. Osudný večer tak podle obžaloby na jednu propanbutanovou láhev připojil vařič, pustil plyn a na hořák postavil další bombu. Potom usnul v očekávání smrti.

Důchodce přivedla k jednání brněnského soudu eskorta z vazby. „Nevěděl jsem v tu chvíli, jak dál. Dostal jsem hloupý nápad, že skoncuju se životem. Výbuchem na mě měla spadnout příčka. Cítil jsem se sám a opuštěný. Neuvažoval jsem o tom, co bych mohl způsobit. Chtěl jsem mít jen pokoj. Bylo to zbabělé jednání a stydím se za to,“ prohlásil.

Trestní senát si pak vyslechl mužovo filozofování na téma špatné doby a společnosti. „Mrzí mě ty války a tak, taky mám výhrady k politice, není vlastně koho volit. Nejlépe to asi dělá pan Babiš. Jinak ten zničený byt prodávám, rád bych třeba do domova důchodců, kde by byla pravidelná strava. A ve vazbě jsem měl klid, byl jsem rád, že jsem tam byl sám,“ přemítal u soudu.