Osahával chlapce v posteli i ve sprše. Vychovatel se u soudu zpovídá ze zneužívání dětí

„Když jsem mu vyčinil, že takové chování není normální, tak se rozbrečel s tím, že se mu to hrozně líbí a že je na to zvyklý od strejdy Jardy, který mu sahá na pindíka,“ vypověděl Kropáč v úterý před Krajský soudem v Plzni jako svědek v případu jeho podřízeného Jaroslava J., který je obžalovaný ze sexuálního zneužívání svých svěřenců.

To byl také impulz k tomu, že šéf domova podal trestní oznámení. „Už předtím jsem měl indicie od jiného chovance, který o nevhodném chování vychovatele napsal v dopise. To jsem měl ale ještě pochybnosti o pravdivosti chlapcova tvrzení, protože s obžalovaným jsem byl do té doby natolik spokojený, že jsem prostě váhal tomu uvěřit, “ vypovídal Kropáč s tím, že to zpočátku považoval za jakousi formu chlapcovy pomsty vůči vychovateli, který byl na své svěřence přísný.