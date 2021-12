Opilý řidič v Olomouci naboural čtyři auta

Nejprve podle něj muž naboural autem do dvou vozidel na třídě Svobody. „Přijel od ulice Riegrova na křižovatku Barvířské ulice a třídy Svobody. Na ní se zařadil za vozidlo VW Passat, které chtělo odbočit vlevo na třídu Svobody. Přitom měl řidič škodovky nechtěně pustit pedál spojky, přičemž popojel a narazil do zadní části vozidla VW Passat. Poté začal s vozidlem couvat a narazil do vozidla Škoda Rapid stojícího za ním,“ uvedl mluvčí.