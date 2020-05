Opilý cizinec vyloupil dům a pak založil požár, jde na 18 měsíců za mříže

Do Česka z Moldavska přijel, aniž by tu měl práci nebo zázemí. A tak se třiadvacetiletý Ion Vrănescu vydal na lup. U jednoho z domů ve Vyškově rozbil skleněnou výplň dveří, vlezl dovnitř, v domě pobral věci za 25 tisíc a na odchod založil v ložnici požár. Celkem za ním zůstala škoda 800 tisíc korun. Za to mu v úterý brněnský krajský soud potvrdil trest 18 měsíců vězení a na šest let mladíka vyhostil.