Opilost za volantem omlouvala sanitářka vyčerpávajícím bojem s covidem

„V té době byla celá nemocnice vyčleněna pouze pro covidové pacienty. Všichni jsme byli vystaveni extrémnímu psychickému tlaku a pracovnímu nasazení. To, co jsme tam každodenně viděli, bylo strašné a vyčerpávající. Tomuto psychickému vypětí, ale i fyzickému vyčerpání jsem v uvedený den prostě podlehla,“ uvedla policistům po zahájení trestního stíhání.

Pak si prý vzpomněla na svoji kamarádku, se kterou by si mohla o svých starostech popovídat. „Tak jsem sedla do auta a chtěla jet za ní. Potřebovala jsem se prostě vykecat z toho všeho tlaku, který na mě dolehl,“ tvrdila žena policistům. Přiznala, že sednout za volant v takovém stavu nebylo moudré.

„Vím, že jsem neměla řídit. S policisty jsem spolupracovala a dobrovolně se podrobila odběru krve. Celé mě to moc mrzí a velmi toho lituji. Autem dojíždím denně do práce a bez řidičáku to bude pro mě velmi obtížné,“ uzavřela žena.

Podle plzeňského psychologa a soudního znalce Karla Bröckla by obhajoba řidičky mohla sehrát určitou polehčují okolnost, ale v žádném případě ji to nemůže omluvit.