Odtahování vraků bude pro města jednodušší

Současný zákon umožňuje odtah vraku auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor. Předkladatelé poukazují na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku.

Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele po dvou měsících.