Obžalovaný z vraždy chlapce chtěl podle matky malého převychovat. Byl prý rozmazlený

Podle matky obžalovaný malého bil proto, že na něj nereagoval a neposlouchal ho. Prý byl nevychovaný a rozmazlený. „Říkal, že není možné, aby na něj nereagoval, že si ho vychová po svém,“ uvedla matka. Ta vypověděla, že šla kolem půl jedné spát a malý byl v pořádku. Obžalovaný zase tvrdil, že malého nosili a kontrolovali až téměř do rána. Když se ale probudili, byl již mrtvý.

„Začal ho zase fackovat, to už byly silnější rány. Začala mu téct krev, měl jí v puse. Říkala jsem mu, že takhle fackovat malé dítě je už moc. Bála jsem se zavolat doktora, že by mi ho vzali, že by viděli zranění, která měl,“ vypovídala na jaře matka chlapce.