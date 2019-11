Obžalovaný soudce Elischer podal trestní oznámení na senát, který ho soudí

Elischer strávil ve vazbě 37 dní, než ho pustil na svobodu olomoucký vrchní soud. Je přesvědčený o tom, že umístění do vazby bylo nezákonné. Senát pražského městského soudu tak podle něj spáchal trestné činy zbavení osobní svobody i zneužití pravomoci.

Elischer argumentoval tím, že ve vazbě skončil kvůli telefonickému hovoru s advokátkou, kterou upozorňoval na možnost, že její klientka nemusí v kauze vypovídat. Podle Elischera však o ovlivňování svědků nešlo. Podle něj pro jeho vazbu nebyly splněny ani formální podmínky. Stěžoval si třeba na to, že senát neměl potřebný souhlas prezidenta republiky. „Celá vazba byla nezákonná,“ prohlásil Elischer.

Soud poslal znovu do vazby soudce Elischera, chtěl ovlivnit svědkyni

Soud poslal znovu do vazby soudce Elischera, chtěl ovlivnit svědkyni Krimi

Mimo to se Elischer obrátil také na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, po které chce, aby zahájila kárné řízení se soudkyní, jež jeho kauzu vede. Předsedu pražského městského soudu Libora Vávru pak Elischer požádal, aby navrhl odvolání přísedících ze soudního senátu.

Elischer jakoukoliv vinu odmítá. Za zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování mu hrozí až dvanáct let vězení a také propadnutí majetku. Do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit a pobírá polovinu svého platu.