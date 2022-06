Obviněný Dovhomilja z kauzy Dozimetr popsal zákulisí korupce v Praze

Jak si dosazovala lidi do funkcí, rozdělovala své role, ale i peníze z úplatků. Potvrdil také mínění policie, že hlavou všeho byl Redl, který rozhodoval i o následném dělení financí.

„Já jsem to vnímal tak, že Michal (Redl) se to vždycky snažil rozdělit podle toho, kdo reálně vlastně na tom projektu v uvozovkách odmakal tu svoji část tak, aby ten projekt se dotáhl do konce,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.