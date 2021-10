Obnovu případu rozbití okna auta s rodinou soud zamítl. Neuvěřil svědkovi

Dětinské a bezohledné, řekli soudci o chování řidiče, který hodil kuličku do okna jedoucího auta

Dětinské a bezohledné, řekli soudci o chování řidiče, který hodil kuličku do okna jedoucího auta Krimi

Obhajobu tím poněkud zaskočil, protože ta pevně věřila v obnovu řízení. „Máme za to, že přiznání pachatele je učebnicovým příkladem důvodu k povolení obnovy procesu,“ prohlásil na úvod Štíbrův obhájce Milan Vraspír. „Život je tak pestrý a rozmanitý, že může přinést do případu světlo i po letech,“ dodal.

Hlavním trumfem obhajoby měla být změněná výpověď Štíbrova známého, který měl údajně v danou dobu řídit Štíbrovo auto. Loni prohlásil, že to auto neřídil ani Štíbr, ani on, ale „osoba blízká“. „Věřil jsem tomu, že když uvedu osobu blízkou, tak pan Štíbr nebude trestán, protože to auto neřídil,“ nechal se teď slyšet.