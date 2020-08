Oběť soudce Elischera se obrátila na evropský soud do Štrasburku

„Napadáme rozhodnutí všech českých soudů, že nebylo dodrženo právo na spravedlivý proces," řekl deníku advokát odsouzené Petr Václavek. Žena již v dovolání, které podala krátce po zatčení Elischera, poukázala na to, že je stíhán v souvislosti s manipulací s rozsudky. A že je pravděpodobné, že zmanipuloval i ten její. Jistě to ale nevěděla, protože obvinění ani obžaloba nebyly veřejně k dispozici.

Advokát Václavek se obžalobu Elischera oficiálně snažil získat sám. Jenže soudkyně Veronika Cukerová, jež případ Elischera a pěti obžalovaných Vietnamců řeší, mu ji odmítla poskytnout a nedovolila mu ani nahlédnout do spisu. Argumentovala tím, že nejsou účastníky řízení. Pravomocný rozsudek se dá ale podle deníku očekávat až za několik let. Až poté by mohla žena požádat o obnovu řízení.