Nový šéf mordparty: Chci být s podřízenými v terénu

V exkluzivním písemném rozhovoru pro Právo popsal, jak jej do nové funkce podpořil jeho předchůdce Josef Mareš i jak se mordparta v posledních měsících personálně obměnila.

Když jsem na oddělení vražd nastoupil, tak to pro mě byla obrovská čest. A cítím to tak i teď, po těch bezmála deseti letech. Vím, že tady je moje místo, že sem patřím, a možnost ucházet se o post vedoucího oddělení jsem bral jako přirozený kariérní postup a zároveň stvrzení své budoucnosti u Policie ČR právě v souvislosti s tímto oddělením.

Ano, prověrku na stupeň utajení „D“, což bylo podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího, jsem získal v průběhu února, takže ustanoven jsem až od 1. března. Na vedení oddělení jsem se ale podílel už od půlky prosince loňského roku.

Samozřejmě jsme to s Pepou Marešem probírali. Byl po celou dobu mého působení na oddělení vražd mým vedoucím, takže jeho názor na to, kdo by měl po něm vedoucí funkci převzít, byl pro mě dost zásadní. Vedení krajského ředitelství mě doporučil jak Pepa Mareš, tak i jeho tehdejší zástupce Petr Rašpl, čehož si hrozně vážím. Další zásadní skutečností byla pro mě podpora mých kolegů z 1. oddělení, za kterou jim i touhle cestou děkuji.