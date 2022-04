Novorozené dceři zalepila pusu a krk omotala pupeční šňůrou, soud jí potvrdil 16 let

„Trest byl uložen v rámci zákonné sazby, a to téměř na samé spodní hranici,“ konstatovala předsedkyně senátu Michaela Pařízková v odůvodnění zamítavého rozhodnutí.

Dítě po utajeném porodu udusila a pohodila u řeky. Dostala 16 let a čeká ji vyhoštění

Obžalovaná přijela do Čech, aby tu vydělala nějaké peníze, které posílala domů svým dětem. Seznámila se tu s jedním Ukrajincem, se kterým otěhotněla, na což muž reagoval rozchodem.

Žena porodila předloni v prosinci v hotelovém pokoji v Karlových Varech. V podstatě vzápětí ale čerstvě narozené, donošené a zdravé holčičce nacpala utěrku do úst, ta neprodyšně zalepila lepicí páskou a kolem krku dítěti utáhla pupeční šňůru. Miminko pak zabalila do ručníků a tašek. Několik hodin je nechala na hotelovém pokoji a pak ho odnesla k řece, kde ho pohodila do křoví. Tam tělo později našel bezdomovec. Ženu policie vypátrala po třech týdnech.