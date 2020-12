Novorozence zavraždila a hodila do kontejneru. Soud jí potvrdil 17 let vězení

"Odvolání obžalované není důvodné. Není pochyb o tom, že to byla obžalovaná, kdo dítě porodil, a že její jednání vedlo k usmrcení dítěte. Dítě usmrtila po předchozím uvážení. Věděla, že je těhotná, nijak se na to nepřipravovala," uvedl soudce Vladimír Hendrych. Ženě hrozil trest v rozmezí 15 až 20 let, podle soudce je uložený trest přiměřený všem okolnostem.