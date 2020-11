Nově zvolený náměstek plzeňské hejtmanky jel obcí devadesátkou

Pokud by se dokázalo, že náměstek jel přes 90 km/h, a tedy překročil rychlost o 40 a více kilometrů za hodinu, hrozilo by mu, že na půl roku až rok přijde o řidičský průkaz. Potrestán by mohl být také pokutou vě výši pět až 10 tisíc korun a srážkou pěti bodů k tomu.

V případě, že by jel obcí o něco méně, tedy vešel se pod 90 km/h, hrozila by mu pokuta do 5000 korun a tři body, řidičský průkaz by mu zůstal.