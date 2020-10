Nikdy si to neodpustím, řekl k vraždě servírky obžalovaný otec osmi dětí

Od zadržení až do dnešního hlavního líčení obžalovaný vinu popíral. Přiznával pouze to, že byl na místě činu. Před soudem však otočil. „Cítím se vinen. Chci ale uvést, že kromě těch dvou odcizených telefonů a peněz z peněženky poškozené, ty jsem nevzal,“ uvedl. „Viděl jsem, jak počítá peníze, nůž, tak jsem ho vzal a dopíchal ji,“ popsal hrůzný čin ve zkratce.

Obžalovaný se během hlavního líčení několikrát rozplakal. „Lituju toho, co se stalo, nikdy si to neodpustím,“ kál se Kandráč, kterému hrozí za vraždu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Státní zástupce pro něj žádá 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.