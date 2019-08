Nevěděl jsem, že mám náhodou nůž v ruce, hájil se u soudu obžalovaný z útoku na strýce

„Radek, on je chytrej, dělal mezi námi zle, navážel se do Michala. To jsem nechtěl. Radek není žádný náš tatínek, a tak nás nemá co poučovat. A nechtěl jsem ho zabít. Do dřezu jsem hrábnul jen jako pro psycho, tedy abych strýce postrašil, vůbec jsem nevěděl, že mám náhodou v ruce nůž. A to, že mě bratr povzbuzoval slovy zabij ho, není pravda. Říkal mi ne zabij, ale zbij ho, což v romštině zní podobně,“ hájil sebe i bratra útočník Marek Tomko.