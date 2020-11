Neumí řešit mezilidské spory, uvedl soud a smetl banální žalobu na popeláře ze stolu

Až před trestní soud se dostala banální situace z brněnského parku, kterou zcela zbytečně vyhrotili její aktéři. Na začátku byl couvající popelářský vůz, který vylekal maminku s kočárkem. Na její obranu se přihnal kolemjdoucí muž, jenž se pustil s popeláři do ostrého konfliktu. Podle jeho tvrzení do něj pak řidič vozu schválně najel a zranil ho. Popelář za to skončil s obžalobou pro ublížení na zdraví, od soudu ale odešel zproštěný viny.