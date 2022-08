Nepomohlo léčení ani vězení. Opět onanoval ve vlaku

Podle zjištění Práva totiž sedmačtyřicetiletého muže kriminalisté podezřívají, že v neděli ve vlaku jedoucím z Klatov do Janovic onanoval před 16letou dívkou, která seděla přes uličku. Policie už v případu zahájila úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví.

Poslední trest si Jaroslav M. odpykal na konci roku 2016. „Byl odsouzen k trestu odnětí svobody 12 měsíců nepodmíněně do věznice s ostrahou. Zároveň mu soud uložil ochranné psychiatricko-sexuologické léčení ústavní formou,“ řekl Právu mluvčí Okresního soudu v Šumperku René Braun. Podle něj se obžalovaný dopustil veřejně hrubé neslušnosti a čin spáchal opětovně.

Šumperskému soudu tak došla trpělivost, protože v minulosti uložené podmíněné tresty nevedly k tomu, že by se Jaroslav M. polepšil.

Přitom si ještě během přelíčení u Okresního soudu ve Žďáru and Sázavou v roce 2014 sypal popel na hlavu a sliboval, že v budoucnu své nutkání dokáže potlačit. „Lituji, že jsem cestující ve vlaku pohoršil. Omlouvám se jim, je mi to líto, co se stalo,“ stojí v soudním protokolu.