Nepomáhali raněným, jen kouřili, řekla o posádce svědkyně tragické havárie v Lopeníku

„Měla jsem navařený oběd, šla dát slepicím na zahradu. Viděla jsem skupinku známých, tak jsem je šla pozdravit. Chvíli jsme si všichni povídali. Stáli jsme čtyři metry od cesty. Nemyslela jsem si, že by to bylo nebezpečné. Žádné zákazové cedule jsem neviděla. Mně to přišlo jako chvilečka. Něco do mě vrazilo, až najednou jsem se probrala na zemi a vím, že jsem strašně řvala od bolestí,“ uvedla postarší žena. „Byla v šoku. Pořád křičela, kde má nohu, kde má nohu,“ uvedl jeden ze svědků.