Neovladatelný kamion doklouzal na Břeclavsku do příkopu, pomoct musely dva jeřáby

Kolem sedmé hodiny ranní mířil řidič k Mikulovu, do pravotočivé zatáčky vjížděl za jiným kamionem, zatáčku ale nevybral, projel přes příkop a zastavil se až na mezi před zemědělskými pozemky. Zpět ale nemohl, beznadějně uvíznul v příkopu.

O návrat se tak musela postarat dvojice jeřábů, která soupravu pozvedla a těžký nakladač, jehož pomocí se kamion dostal na vozovku. „Když jsme se dali do práce, přišel nějaký muž, že o kus dál havaroval a skončil na střeše, jestli mu zvedneme auto. Naskákalo nás pár do auta a jeho suzuki jsme postavili na kola i bez jeřábu,“ řekl muž z jeřábnického týmu. Po dobu prací musela být silnice z Mikulova do Březí zcela uzavřena.