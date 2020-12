Neočekávám nic a počítám se vším, říká provozovatel rebelující hospody na Smíchově. Majitele Šeberáku zadrželi

Tankovna U Zlatého jelena na Smíchově nezavřela v určený čas už ve středu a zopakovala si to i ve čtvrtek. Do podniku proto opět zavítali policisté, kteří se rozhodli osazenstvo restaurace ztotožnit.

Provozovatel Oldřich Tlustý při rozhovoru neskrýval rozhořčení. „Poslední dny až týdny se pro nás jako pro provozovatele změnilo spoustu věcí. My už nejsme schopni reagovat a reflektovat na věci, které se pro nás dějí, a kromě toho, já mám pořád za to, že se nacházíme v PES 3, to znamená do desíti hodin,“ prohlásil.