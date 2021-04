Nejvyšší soud snížil trest za krádež rumu

Na běžné bagatelní krádeže pamatuje trestní zákoník sazbou do dvou let vězení. Pokud se ale čin odehraje v době ohrožení státu, ve válce, při živelní pohromě nebo jiné události, nyní pandemii koronaviru, letí sazba nahoru až na osm let vězení. V posledních měsících tak od soudů odcházely s přísnými tresty zloději housek či pár lahví alkoholu.