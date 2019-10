Nehodu na Jihlavsku, při které zemřeli dva lidé, zavinil podle policie mladý řidič audi

K tragické srážce vozů Škoda Felicia a Audi RS 3 Sportback došlo letos 29. března před půl desátou večer na silnici I/38. Podle zdroje Práva mířili dva muži ve škodovce, 53letý řidič a jeho 24letý spolujezdec, do Jihlavy do práce na noční směnu. Druhý vůz, řízený 25letým řidičem, je potkal v zatáčce před Vílancem. A podle znalců byl tím, kdo tam vjel do protisměru, právě on.