Nedělej to, prosil bratra ve vsi na Plzeňsku o život. Pak dostal kulku do hlavy

Podle svědků přišel Zdeněk M. za svým sourozencem Jiřím údajně kvůli sporu o vodu, kterou čerpají z jedné studny. Zastihl ho v dílně, kde ho měl nejprve napadnout nožem a pak postřelit puškou. Zraněný muž stačil ještě vyběhnout z domu k autobusové zastávce na návsi, kde padl na zem. Útočník k němu doběhl, a jak uvedli svědci, dorazil ho ranou do hlavy. „Jirka ho na zemi ještě prosil, ať to nedělá. Rozmlouvat se mu to venku snažila ještě sousedka s přítelem, ale báli se k němu přiblížit. Pak ho střelil někam za ucho a utekl,“ popisovala Právu dramatické chvíle jedna z místních žen.