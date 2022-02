Narkoman podle policie málem uškrtil spolunocležníka na záchytce

Původně policisté uvažovali o obvinění z pokusu o vraždu, vzhledem ke stavu útočníka ve chvíli napadení druhého klienta záchytky však čin žalobce překvalifikoval na opilství. V době napadení byl totiž ve stavu nepříčetnosti.

Krajský soud zasedal v tomto případu již podruhé, a to kvůli změně senátu a trvání obhajoby na opakování důkazů. Opět tak u soudu vypovídala pracovnice protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži, která měla v době incidentu noční směnu.

Na stanici Valiguru dovezla záchranná služba. V sobě měl pervitin a marihuanu, účinky obou omamných látek na sebe nenechaly dlouho čekat. Po umístění na celu Valigura zcela propadl halucinacím. Měl pocit, že jej chce devatenáctiletý muž spící s ním na společné cele zabít. Proto na něj zaútočil, použil k tomu povlečení, které sroloval a obtočil kolem jeho krku, zaznělo u soudu.

Obžalovanému Romanu Valigurovi hrozí až desetileté vězení. Foto: Aleš Fuksa, Právo

„Valigura klečel na druhém muži a kolem krku měl obtočený povlak na přikrývku. Vzal si ji při příjmu do ruky a máchal s ní kolem sebe. Pak ji dal muži kolem krku. Držel ji oběma rukama a klečel na něm. Přivolala jsem policisty, ale chvíli nejeli. Tak jsem otevřela druhou celu, aby mi pomohli další klienti,“ uvedla u soudu svědkyně.

Společně se Valiguru podařilo od oběti odtrhnout. „On mne chce zabít, on mne chce zabít, křičel stále Valigura. A druhý muž jen přiškrceným hlasem opakoval: Nechci, nechci. Intenzita škrcení byla strašně silná. Nedařilo se mi ho samotné odtrhnout,“ přiblížila soudu žena.

Škrcení podle ní trvalo necelé dvě minuty. To ale Valigura u soudu odmítl. „Nic jsem mu nechtěl udělat. Neškrtil jsem ho. Kdybych ho škrtil, už by mezi námi nebyl. Člověka můžu uškrtit do pěti minut,“ řekl u soudu Valigura.

Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová odvětila, že vše se událo za dobu kratší než pět minut a byl včas od oběti odtažen. „Myslel jsem do pěti sekund,“ reagoval Valigura. „Na to se zeptáme znalců, zda je to možné,“ zakončila krátkou rozpravu Šperlichová.

Stav nepříčetnosti

Valigurovi, který se podle žalobce Martina Malůše před útokem uvedl užitím návykové látky do stavu nepříčetnosti, hrozí až deset let vězení. Skutková podstata trestného činu opilství spočívá v požití nebo aplikaci návykové látky, v jejichž důsledku se osoba, i když jen z nedbalosti, dostane do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu spáchá čin jinak trestný.

Obžalovaný již dříve uvedl, že pervitin užívá pětkrát nebo šestkrát do roka a marihuanu také pouze občas. Odmítl, že by byl těžký toxikoman, přestože se v minulosti kvůli závislosti na návykových látkách léčil.

Znalec z oboru psychiatrie však podle ČTK konstatoval, že je Valigura závislý na návykových látkách, požití drog u něj způsobuje psychotickou poruchu. Podle znalce se u něj projevuje vymizením rozpoznávacích a ovládacích schopností, bludy a ztrátou kontaktu s realitou.