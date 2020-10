Napadl muže, který ho vyrušil při sexu. Dostal čtyři roky

Incident se odehrál letos druhého ledna kolem páté ráno v domě v Sušické ulici v Plzni. „Když jsem šel ráno do práce a otevřel dveře bytu, slyšel jsem hekavé zvuky. Rozsvítil jsem domovní světlo, šel po schodech dolů a u podesty vchodových dveří do domu jsem zahlédl u výtahové šachty pod dalším schodištěm muže a zaslechl hlas ženy. Na zemi leželo platíčko prášků, nůž a šroubovák. Když jsem se jich zeptal, co tam dělají, tak na to nereagovali,“ vypovídal Milan M.