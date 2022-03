Nalákali ho na holky a chlast, pak zinscenovali znásilnění. Organizátor dostal pět let

Dobrý pozor na to, na jakou party zavítá, si už příště jistě bude dávat muž z Brna. Ten před dvěma lety dorazil do jednoho z bytů v centru Brna s vidinou dobré zábavy, místo toho ale skončil opilý, okradený a ještě se zinscenovaným znásilněním na krku. Brněnské soudy za to poslaly hlavního aktéra na pět let do vězení, jedna kumpánka dostala dva roky a druhá vyvázla s podmínkou.