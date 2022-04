Na ulici v Havlíčkově Brodě našli pobodaného muže. Útočníka vypátral pes

Zraněného muže našli lidé v ulici Dvořácká ve středu večer. Muž dle policie utrpěl vážná bodná poranění a byl převezen do nemocnice. Šlo o 41letého muže ze středních Čech, který bydlel na ubytovně.

Policisté do pátrací akce po útočníkovi nasadili vrtulník a služebního psa, který asi po čtyřech hodinách našel podezřelého 31letého muže.

Ve čtvrtek byl útočník obviněn z pokusu o vraždu, za který mu hrozí až 18 let vězení. Soud jej poslal do vazby. Co bylo motivem útoku, policie zjišťuje.