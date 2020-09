Na Šumavě se ztratila houbařka. Přespala na posedu

Paní si na houby vyrazila s manželem, ten ale hůř chodí, takže ji doprovodil jen kousek a pak se vrátil do zaparkovaného auta.

„Asi po hodině začal manželku postrádat, volal a troubil, když se neobjevila, zalarmoval policii. Ta nás pak požádala o součinnost. Ihned jsme proto připravili naši terénní techniku a povolali do akce deset záchranářů,“ uvedl k počátku pátrání Josef Tischler, zasahující člen HS Šumava.

Jak členové HS, tak policisté, hasiči a strážci přírody NP Šumava po nezvěstné ženě pátrali do dvou hodin v noci.

„Paní bohužel u sebe neměla mobilní telefon, jinak bychom ji dokázali lokalizovat. Takto jsme akci do rána přerušili a ve větším počtu pak pokračovali v neděli okamžitě po rozednění. Hledali jsme bez úspěchu do deseti, když přišla zpráva, že paní dorazila do Podlesí u Kašperských hor a ohlásila se,“ doplnil Tischler.