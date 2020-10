Na Prague Pride měl zapálit vlajku a střílet světlice na účastníky. Cítí se nevinen

Skupinka lidí, mezi nimiž byl podle obžaloby i Sýkora, zapálila symbol LGBT komunity 8. srpna 2019 na mostě Legií, kde byly duhové vlajky připevněné na pouličních lampách. Státní zástupce uvedl, že se to stalo po utkání Sparty. Ostatní spolupachatele se nepodařilo identifikovat. Skupina také vystřelovala světlice na Střelecký ostrov, kde se konal doprovodný program Prague Pride. Počínání výtržníků natočil jeden z účastníků akce, který přivolal policii a záznam jí předal.

„Cítím se nevinen,“ uvedl u Obvodního soudu pro Prahu 1 dvaatřicetiletý Sýkora. Tvrdí, že si nepamatuje, co v daný den dělal, popřel ale, že by byl zachycený na videu pořízeném svědkem. Odmítl, že by byl předtím na zápase, protože v té době podle vlastních slov už aktivním fanouškem Sparty nebyl. „Už mám rodinu a nemůžu se tolik věnovat svému bývalému koníčku,“ vysvětlil.