Na policejní auto se zřítil kontejner, škodu vyčíslili na milion

„Bylo to nepříjemné. Viděl jsem, že ten kamion už jede nestandardně, nevypadalo to vůbec dobře,“ popsal tehdy Právu policista Jakub Ouzký.

Právě on řídil služební vůz. „Napadlo mě, že jediné, co můžu, je šlápnout na brzdy a zkusit se mu vyhnout. To se naštěstí aspoň částečně povedlo, protože kdyby se to nestalo, tak nám to asi spadne celé na střechu. Takže to dopadlo dobře,“ konstatoval.