Na Olomoucku hoří les. Zásah komplikuje sucho a vítr

Hasiči v této souvislosti upozorňují na to, že plošné pálení trávy a porostu je zakázáno. Pálit klestí na zahradě by lidé neměli za silného větru a extrémního sucha, biologický odpad by přitom měli pálit v bezpečně odděleném ohništi. Poté by ho měli důkladně uhasit vodou nebo zasypat zeminou. Bližší informace najdou zájemci na webu hasičů.