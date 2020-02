Myslivec na Hodonínsku zastřelil psa, od soudu odešel s pokutou

„Řekl jsem, že je mi to líto, a šel jsem pryč,“ popsal dění ihned po střelbě Sedlák.

Muže původně státní zastupitelství posadilo na lavici obžalovaných pro zneužití pravomoci úřední osoby s tím, že Sedlák zastával pozici myslivecké stráže a v rozporu s příslušnými oprávněními na psa střílel. Nejvyšší soud ale verdikt zrušil s poukazem na to, že na muže nelze pohlížet jako na úřední osobu a je třeba použít jinou právní kvalifikaci.

Okresní soud v Hodoníně pak Sedláka potrestal za poškození cizí věci, když cenu psa vyčíslil na částku 5 500 korun. Myslivec se ale proti odsouzení odvolal s tím, že pes měl nižší hodnotu, a proto by mělo jít jen o přestupek.

„Cítím se z toho zmatený, soudy pořád přechází tu krajní nouzi, byl jsem tam jen já a ten pes. Těžko jsem mohl předpokládat, když se na mě rozběhl, jestli si jde hrát nebo mě napadnout. Pudově jsem zvedl pušku a vystřelil. Nevím, jestli jsem se teda měl nechat pokousat. Kdyby ho jeho majitel nepouštěl na volno, tak by se to nestalo. V mém případě by každý konal stejně,“ tvrdil Sedlák.