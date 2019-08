Muži zatajila, že má dceru. Chtěl za újmu půl milionu

„Až do té doby nemohl klient vědět, že má dceru. V roce 1999 se sice dozvěděl, že se dítě narodilo, ale bylo mu to sděleno jako známému, nikoli jako otci. Teď už vztah mezi ním a dcerou nepůjde napravit, dcera k němu nemá žádný vztah. A to nelze nahradit jinak než majetkovým odškodněním, proto trváme na odškodném půl milionu korun,“ řekl otcův advokát.

„Už v roce 1999 jsem chtěl provézt zkoušky, byl jsem se informovat, jak by to probíhalo a kolik by to stálo, ale matka mi řekla, že se nic dělat nebude, že otcem nejsem, že holka má tátu v Chebu,“ stěžoval si otec.