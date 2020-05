Muže ze Zlínska viní z terorismu, objednával z USA prudké jedy

Podle státního zástupce Marka Vagaie si muž na přelomu let 2017 a 2018 objednal ve dvou případech na běžně nedostupných částech internetových sítí, takzvaném darknetu, prudké jedy dimethylrtuť a abrin.

„Pan obžalovaný tvrdí, že s těmito jedy chtěl spáchat sebevraždu. Nicméně dle mého to je zcela nereálné vzhledem k tomu množství, které měl objednáno, neboť ty jedy stačily na usmrcení stovek lidí. Já osobně si myslím, že za tím mohl být nějaký finanční motiv,“ řekl novinářům žalobce.

Objednávky muži podle obžaloby doručila přepravní společnost, následně látky přechovával doma. „Později se ukázalo, že mu ovšem nebyly doručeny látky, které si on objednal, byly to látky zcela neškodné. Nicméně on s nimi jednal tak, jako kdyby se o ty smrtelně nebezpečné látky jednalo,“ uvedl Vagai.