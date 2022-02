Mluvil o zabíjení pacientů s covidem. V nemocnici nechtěli dát matce ivermektin, řekl u soudu

„Cítím se nevinen. Myslím si, že celá věc vznikla že jsem nedostal žádné informace o matce a díky tomu jsem potřeboval vědět, co s ní je," prohlásil před soudem Hlávka.

„Já bych to nikdy nenatáčel, ale donutil mi k tomu přístup lékařů, kteří mi nechtěli nic říci o zdravotním stavu matky a odmítli jí podat naprosto neškodný lék ivermektin. Říkal jsem si, že jediným způsobem, jak je k tomu mohu donutit, je všechno dokumentovat. V té chvíli jedinou moji snahou bylo pomoci mé matce. Nevyžadoval jsem nic, co by jí mohlo ublížit," řekl.

„Pokud jsem své záběry komentoval, že může docházet k zabíjení pacientů, protože jim nepodávají účinné léky, tak to byla pravda. Nikoho jsem tím neznepokojil, naopak mi chodily děkovné maily od lidí, co to viděli," prohlásil Hlávka.

Obžalovaný muž loni na jaře natočil více než tříhodinové video na covidovém oddělení nemocnice, ve kterém obviňoval lékaře a zdravotníky, že nechávají covidové pacienty umírat, protože jim nechtějí podávat podle něj účinné léky. Videozáznam, který pak zveřejnil na internetu, zhlédlo téměř 50 tisíc lidí. Hlávka se hájí tím, že jednal pod emocemi kvůli umírající matce, nemocnici prý nechtěl poškodit.

„V nahrávce uváděl nepravdivé informace o tom, že ve FN Plzeň dochází k zabíjení pacientů, nejsou jim podávány léky na nemoc covid-19 a nechávají je tam umřít. Dále tvrdil, že vakcíny jsou pokusy na lidech, které vedou k tisícům úmrtí,“ uvedl státní zástupce.

Muže pustili zdravotníci v době vrcholící loňské jarní pandemie na covidové oddělení za jeho matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala.

Pavel Hlávka (vlevo) u soudu Foto: Patrik Biskup, Právo

Už před onemocněním covidem byla podle něj po mrtvici na polovinu těla ochrnutá. Podle jeho tvrzení ale nemusela na covid umírat, kdyby jí lékaři podali lék ivermektin. Jde o medikament, o kterém se uvažovalo pro léčbu covidu a někteří pacienti ho i dostali, ale jeho účinnost se dostatečně neprokázala.

Muž odmítal vysvětlení zdravotníků, že jeho matce akutně selhávají ledviny a v takovém případě lék nelze podat.

„Průpovídky o tom, že v nemocnici lidi zabíjejí tím, že jim nedávají povolenou léčbu ivermektinem a isoprinosinem, jsem vynesl pod emocemi, kdy mi tam umírala matka. Mohl jsem použít jiný termín a formulovat to třeba tak, že tam lidé umírají na následek nedostatečné léčby,“ vysvětloval policistům Hlávka s tím, že neměl žádný zájem nemocnici poškodit.

„Veškeré mé jednání bylo míněno jen snahou domoci se pomoci své matce a možná i ostatním lidem v léčbě covidu. Kdyby mi lékaři sdělili veškeré informace, nemuselo by k tomu, za co jsem obviněn, vůbec dojít,“ dodal muž, který nikdy v minulosti neměl konflikt se zákonem a kterému nyní hrozí až osm let za mřížemi.

Státní zástupce je přesvědčen, že vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru mohly nepravdivé výroky obžalovaného vyvolat u části veřejnosti vážné znepokojení. Ze znaleckého posudku vyplývá, že Hlávka není duševně nemocný, a byl tak schopen v plném rozsahu chápat nebezpečnost svého jednání pro společnost.