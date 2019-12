Muže na Opavsku zavalil při kácení smrk, zaklíněný čekal na pomoc několik hodin

Zdravotníci museli dojít ke zraněnému zhruba 150 metrů do svažitého terénu, podle Humpla byl při vědomí. „Zasahující lékař zjistil silné podchlazení, vyslovil podezření na vážné poranění páteře, pánve a dolní končetiny,” řekl mluvčí. Záchranka dělníka přepravila do nemocnice vrtulníkem, lékař ho vzhledem k vážnému stavu uvedl do umělého spánku.