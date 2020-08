Muž zneužíval kojence, dostal devět let. Do vězení jdou i matky, o všem věděly

Trest ve výši devíti let vězení se zvýšenou ostrahou vynesl v úterý Krajský soud v Pardubicích. Potrestal tak jedenačtyřicetiletého muže z Orlickoústecka za zneužití dvou malých dívek. Do věznice s ostrahou poputují i obě matky (obě 24) zneužitých dětí, kterými jsou mužova přítelkyně a jejich známá. První stráví ve vězení šest, druhá pět let. Pedofilnímu muži byla navíc nařízena ústavní léčba a společně by měli poškozeným dětem uhradit 730 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.