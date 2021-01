Muž ze žárlivosti najížděl autem na dvojici, za pokus o vraždu dostal 16 let

Krajský soud v Plzni ve čtvrtek poslal na 16 let do vězení Petra Oswalda (25) ze Sokolovska, který podle obžaloby nacouval autem do kamaráda své expřítelkyně a ženu chtěl podle spisu srazit také. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.