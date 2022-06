Muž v Brně si zapálil na balkóně. Soused mu do očí nastříkal pepřový sprej

Muži z městské části Lesná mají podle svých slov mezi sebou spory již několik let. Ve čtvrtek mezi nimi opět vzplály vášně.

Večer toho dne si 40letý muž zapálil cigaretu a dal si kávu. Jenže to rozčílilo 46letého souseda, kterému ruply nervy - vzal do ruky pepřový sprej a nastříkal ho sousedovi do obličeje.