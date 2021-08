Muž ukradl v ostravské prodejně 300 kg masa. Usvědčily ho kamery

„Obviněný muž navštívil v zimních měsících poškozenou ostravskou velkoprodejnu 36krát. V několika případech zde 'nakupoval' i dvakrát za den. Vždy to mělo stejný průběh. Do vozíku si uložil drobný nákup a do svého batohu pak nějaké maso,“ popsala průběh krádeží policejní mluvčí Eva Michalíková.