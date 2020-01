Muž s pistolí ohrožoval ředitelku hotelu v Plzni, pátrá po něm policie

„K žádnému zranění nedošlo. Co bylo motivem jeho jednání, nyní zjišťujeme,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hokrová. Podle ní byl muž oblečen do tmavé bundy a světlých kalhot. Kolem krku měl silnější řetízky.

„Vzhledem k tomu, že by mohl být muž ozbrojen, nedoporučujeme občanům, aby se jej pokoušeli zadržet. Pokud by na muže odpovídajícího popisu narazili, měli by neprodleně volat tísňovou linku 158,“ dodala Hokrová.