Muž po pár pivech a rumu přepadl benzínku, hrozí mu 10 let vězení

Pro přepadení se podle ní muž rozhodl v sobotu krátce po poledni. „Napadlo ho to poté, co vypil několik piv a dal si štamprli rumu. Když pak v podnapilém stavu zcela bez prostředků bloumal Babicemi a přemýšlel, jak peníze získat, uviděl benzinovou čerpací stanici. V ten okamžik měl jasno. Vytáhl pepřový sprej, který neustále nosí u sebe pro případnou obranu, a vešel do prodejny," uvedla mluvčí.