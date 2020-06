Muž oběť usmrtil, rozpustil a vylil do kanálu, tvrdí obžaloba

Obžaloba se opírá zejména o svědectví policejního agenta. Již devětkrát soudně trestaný Novák připouští jen to, že vyhověl na počátku července 2018 žádosti svého někdejšího partnera ve firmě na vymáhání dluhů a pomohl mu dopravit muže (A. K.) z Olomouce do jednoho přerovského baru, kde pracoval jako provozní. Důvodem mělo být to, že A. K. měl bít svou přítelkyni.

Oběť připoutali k topení, drželi tam muže dva dny a poté, co měl slíbit přítelkyni, že ji už nechá na pokoji, jej měl Novák odvézt do Ostravy. Od té doby A. K. již nikdo neviděl. Oba muži byli za omezování osobní svobody již před lety odsouzeni na osm měsíců do vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

Podle státní zástupkyně Alice Ondráškové však Novák muže do Ostravy neodvezl. „V budově na ulici Husova v Přerově jej přesně nezjištěným způsobem usmrtil a tělo poškozeného následně rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky louhu či kyseliny s rozloženým tělem pak vylil do odpadu,“ uvedla žalobkyně.

Policie loni nasadila na Nováka svého agenta, který „měl plán“ a požadoval účast právě A.K. „Ten týpek mi řekl, že má v bance 13 milionů a že by je potřeboval vytáhnout a že k tomu potřebuje bílého koně,” popsal Novák s tím, že bílým koněm měl být poškozený. „Já mu říkal, že jsem ho dlouho neviděl a nevím, kde ho sehnat. Tak mi sdělil, že by mu stačila jeho občanka. Že mi dá za ni provizi 1,3 milionu korun. Pořád za mnou jezdil, zval mě do drahých hotelů v Praze, říkal, ať se vy*eru na práci, že s ním budu mít větší peníze,“ řekl u soudu Novák.

Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu. citace obžalovaného z vyšetřovacího spisu

Připustil, že to bylo v době, kdy si našel novou přítelkyni. Chtěl začít nový život, založit rodinu, a protože měl dluhy, byla pro něj nabídka získání tak velké provize lákavá. „Tak jsem s ním začal spolupracovat,“ konstatoval Novák.

Policejní agent mu také dovezl zálohu. Pak mu řekl, že potřebuje vědět, že A. K. „nebude“. „Tvrdil, že má v bance nějakého spojence, který by ty peníze mohl vybrat, ale potřebuje mít jistotu, že A. K. není,“ prohlásil Novák.

Novák pak agentovi podle spisu řekl: „Nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“

„Šlo mi jen o tu provizi. Prostě jsem machroval, abych se ukázal, že jsem dobrej. Bylo to chvástání, abych získal důvěru toho týpka. Chtěl jsem jen získat peníze pro svou budoucí rodinu,“ hájil se Novák.

Podle obžaloby může s případem souviset to, že Novák přijel 7. července 2008 do olomoucké nemocnice s hrozivě vypadajícím poleptáním dolních končetin, k němuž mělo dojít o dva dny dříve. Byl také hospitalizován, přičemž mu musela být dělána plastika kůže. „Stalo se mi to při čištění zaneseného odpadu na záchodě v baru,“ tvrdí obžalovaný.

Podle znalců netrpí žádnými zdravotními či psychickými problémy. Znalec z oboru psychologie nicméně upozornil na to, že v jeho charakteristice lze vypozorovat „agresivitu jako součást řešení konfliktu.“

„Můj klient odmítá, že by se dopustil jakéhokoliv deliktního jednání,“ řekl Právu advokát Petr Vavřík.