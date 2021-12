Muž bodl soka u Plzně na Štědrý večer přímo do srdce

Podle policejní mluvčí Dagmar Brožové vzal 30letý muž kuchyňský nůž a bodl 38letého muže do oblasti srdce . Přivolaní záchranáři už zraněnému nedokázali pomoci.

Policisté pachatele zadrželi na místě a zavřeli ho do cely. „Plzeňští kriminalisté ho obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Státnímu zástupci podají podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby,“ sdělila Brožová s tím, že muži hrozí trest až 18 let vězení.