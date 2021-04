Motorkář bez helmy se po dvou nárazech zastavil o auto, v nemocnici zemřel

Tragické následky měla čtvrteční nehoda 44letého motorkáře na Rychnovsku. Muž na terénním stroji havaroval ve Vamberku, kde po nezvládnuté zatáčce vrazil do plotu, světelného sloupu a pak do zaparkovaného auta. Zdravotníci ho přepravili vrtulníkem do nemocnice, kde po několika hodinách těžkým zraněním podlehl. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.