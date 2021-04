Mladíky odvezli do lesa a polili benzínem. Dostali podmínku

Muži tehdy podle obžaloby zajali dva mladé bratry ve věku 16 a 21 let, o nichž se domnívali, že vnikli do areálu jejich firmy s cílem krást pohonné hmoty.

Mladíky spoutali do kozelců a s roubíky v ústech je odvezli 70 kilometrů daleko, do lesa nedaleko Zákup na Českolipsku. Tady je polili benzínem a poté, co mladíci omdleli, odjeli.